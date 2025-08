Divulgação Garota de programa é presa suspeita de matar lutador

Uma mulher trans de 46 anos foi presa por suspeita de matar o lutador de artes marciais Alan Liberato de Oliveira, esfaqueado em junho deste ano nos arredores da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

Alan chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as investigações, ele foi atacado no pescoço por Shirlei dos Santos, identificada como garota de programa. A região onde ocorreu o crime é conhecida por concentrar pontos de prostituição.

Durante a apuração, agentes da 17ª DP (São Cristóvão) tomaram conhecimento de um vídeo publicado nas redes sociais por outra profissional do sexo, que dizia saber quem seria a autora do homicídio. A testemunha chegou a ser procurada, mas não foi localizada de imediato.

Na segunda-feira (4), os policiais a encontraram na mesma área onde ocorreu o crime. No mesmo momento, Shirlei também foi localizada e presa. Ela vai responder por homicídio qualificado.

Segundo a delegada Márcia Becker, as circunstâncias e motivações do crime ainda estão sendo investigadas. A suspeita nega ter cometido o assassinato.