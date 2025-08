Reprodução/ YouTube: Silas Malafaia Oficial Sóstenes Cavalcante, Deputado Federal, líder do PL durante a manifestação em SP

Durante a manifestação bolsonarista realizada neste domingo (3) na Avenida Paulista, em São Paulo, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, afirmou que o ato é “em nome de Daniel Silveira, em nome do general Braga Netto, em nome da 'Débora do batom' e pela queda do Moraes”.

O parlamentar ainda acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), de ter “as mãos de sangue” .

A fala foi feita em cima do trio elétrico que reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, com críticas ao STF e defesas de aliados que enfrentam processos por envolvimento em atos supostamente antidemocráticos.

Sóstenes exaltou a dimensão do evento, dizendo que “a Paulista nunca esteve tão lotada como hoje” .

As manifestações foram realizadas em diversas localidades do país, com pautas centradas em críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedidos de impeachment do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





Os atos foram registrados em ao menos sete capitais brasileiras: Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O movimento organizado reflete a insatisfação com os recentes reveses judiciais enfrentados por Bolsonaro, que está inelegível até 2030.

Incluindo o fato do ex-presidente ter virado réu por tentativa de golpe e atualmente cumprir medidas cautelares impostas por Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de locomoção.

Impedido de comparecer presencialmente por conta dessas medidas, Bolsonaro acompanhou os protestos por videochamada.

Michelle Bolsonaro, participou do ato em Belém, enquanto lideranças do PL, como o prefeito Ricardo Nunes, estiveram presentes em São Paulo.

Já o governador Tarcísio de Freitas não compareceu devido a um procedimento médico.

As manifestações tiveram forte tom religioso, além de demonstrações de apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente sancionou Alexandre de Moraes.