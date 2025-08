Reprodução/South China Morning Post Mulher vendeu todos os smartphones da Apple de uma vez

Uma mulher na China enganou 20 homens em apenas seis meses, convencendo cada um a presenteá-la com um iPhone. Ela teria juntado todos os aparelhos e vendido para arrecadar dinheiro e dar entrada em um apartamento. O caso, apesar e ser antigo, ganhou visibilidade na última semana no país, segundo publicação do portal local South China Morning Post .

Ocorrido há 9 anos, o golpe voltou a ser comentado após o recente escândalo de “Sister Hong”, um homem de meia-idade que se passava por mulher para manter relações sexuais com centenas de homens e pedir presentes. O golpe do iPhone, hoje, já ultrapassa 10 milhões de visualizações nas redes sociais do país.

Golpe para financiar a casa própria

Na ocasião, uma mulher não identificada enganou 20 homens durante encontros diferentes para arrecadar o valor da entrada de um apartamento. Ela exigia que cada "namorado" lhe desse um iPhone 7 novo. Os aparelhos, vendidos por mais de 6 mil yuans cada (cerca de R$ 4,5 mil) na época, renderam aproximadamente 120 mil yuans ( R$ 85 mil), quantia que foi usada como entrada do imóvel.

Segundo o Qianjiang Evening News , a mulher trabalhava como assistente administrativa em Shenzhen, cidade no sudeste da China, com salário baixo. Seus colegas de trabalho foram surpreendidos quando ela anunciou nas redes sociais que havia comprado um apartamento na cidade natal.

O golpe foi descoberto logo depois. Um funcionário de uma plataforma de comércio eletrônico confirmou que ela vendeu os 20 aparelhos praticamente lacrados.





Colegas descreveram a golpista como extrovertida e sociável, mas disseram não imaginar que ela cometeria tal fraude. Não há registro de que ação judicial tenha sido movida.

Nas redes, internautas a apelidaram de “mestra de Sister Hong” e disseram que seu esquema foi mais sofisticado que o do homem preso recentemente. Sister Hong, capturado na província de Jiangsu, admitiu ter feito sexo com mais de mil homens, gravado os encontros e divulgado os vídeos. Ele está sob investigação por divulgação de material obsceno.