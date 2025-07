Tom Molina/STF Interrogatório no STF sobre as tentativas de golpe de Estado





O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a ouvir nesta segunda-feira (28) os dez réus do "núcleo 3" que responde por tentativas de golpe de Estado em 2022. Os membros do grupo são militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como kids pretos, e um policial federal. Os depoimentos estão previstos para começarem às 9h.

Este é o núcleo da trama golpista acusado de elaborar o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Denúncia da PGR

A Procuradoria-Geral da República denunciou os nove militares e o agente da PF por ações táticas da tentativa de golpe de Estado, monitoramento de alvos, planejamento de sequestros e execuções.

As investigações da Polícia Federal apontam que eles são responsáveis pela elaboração do plano "Punhal Verde e Amarelo", que investigou, planejou e tinha data marcada para o assassinato de figuras públicas. Na última quinta-feira (24), o general Mario Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro (PL), admitiu ter idealizado, mas que não passava de um "pensamento" seu.

Nesta fase de instrução do processo, os réus são ouvidos novamente após a coleta de depoimentos de testemunhas de defesa e acusação, na última semana.





Veja quem são os réus do núcleo 3: