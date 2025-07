Rovena Rosa/Agência Brasil Chegada de frente fria muda tempo no país

O clima da última semana de julho no Brasil será variado: enquanto uma frente fria avança pelo Sul no domingo (27) e derruba as temperaturas de grande parte do país com bastante umidade, o calor e o tempo seco predominam em outras regiões.

A frente fria chega no Sul a partir de um centro de baixa pressão vindo da Argentina, segundo informações da MetSul Meteorologia. Ela vai influenciar o clima no Centro-Oeste e no Sudeste, que devem sentir a virada no tempo a partir de segunda-feira (28), com mais nebulosidade, possibilidade de chuva e frio.

Nas outras regiões, o calor segue predominante. O tempo continua seco no Norte e no interior do Nordeste, onde há riscos de queimadas. No litoral nordestino há pequenos pontos com aviso de acumulado de chuva.

Veja a previsão para cada região:

Sul

A entrada da frente fria já causa um domingo de muita chuva em Porto Alegre e em outras regiões do estado, com acumulados que podem superar os 70 mm em algumas cidades.

Ainda segundo a MetSul, a instabilidade se espalha por todo o Rio Grande do Sul ao longo do dia, com volumes que podem chegar a 50 mm e 75 mm em diversos municípios. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para acumulado de chuva na região. Há risco de alagamentos pontuais e transbordamentos.

A semana começa marcada por instabilidade no estado, e as temperaturas seguem baixas até terça (29). Em Porto Alegre, a máxima prevista para o domingo é de apenas 16 °C.

No Paraná e em Santa Catarina, o tempo também vira hoje, com previsão de chuva em cidades como Curitiba e Florianópolis. Em Curitiba, a máxima não passa dos 25 °C.

Sudeste



O domingo ainda será relativamente quente no Sudeste, com máximas de até 32 °C no Rio de Janeiro e 29 °C em São Paulo. Mas a chegada da frente fria derruba as temperaturas ainda no começo da semana.

Na segunda, São Paulo já amanhece com possibilidade de chuva, e a temperatura começa a cair. O frio chega com mais força na terça-feira (29): a mínima prevista é de 11 °C, e a máxima não deve passar dos 17 °C, segundo a Climatempo.

No Rio de Janeiro, outra queda de temperatura para uma máxima de 21 °C na terça, com possibilidade de pancadas isoladas.

Em Belo Horizonte, o calor segue neste domingo com 27 °C de máxima, mas a nebulosidade aumenta nos próximos dias e os termômetros devem cair levemente.

Centro-Oeste



A região segue com o tempo quente e seco no domingo. Em cidades como Cuiabá e Campo Grande, as máximas de hoje podem passar dos 34 °C.

A partir de segunda-feira (28), a frente fria que avança pelo Sul chega na região, sobretudo no Mato Grosso do Sul, e traz temperaturas mais amenas. Em Campo Grande, a mínima prevista para a terça-feira (29) é de 15 °C.

A umidade relativa do ar continua em níveis críticos e pode ficar abaixo de 20% em áreas como o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás e o norte de Mato Grosso do Sul. A recomendação é não pular a hidratação e tomar cuidado com queimadas.

Norte

O clima segue de calor intenso e baixa umidade em boa parte da região. Estados como Tocantins, Rondônia e o sul do Amazonas têm dias secos e abafados. Em Manaus, a máxima prevista para hoje é de de 32 °C.

No entanto, vale ressaltar as pancadas isoladas no noroeste do Amazonas e em Roraima. Boa Vista tem risco de chuvas acima da média e temporais pontuais.

Nordeste

O interior do Nordeste segue muito seco, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar em queda, especialmente no sertão e em áreas do oeste da Bahia, do Piauí e do Maranhão.





Já o litoral leste da região recebe úmidos vindos do litoral, o que mantém a possibilidade de chuvas rápidas até segunda-feira (28) em cidades como Salvador, Aracaju e Recife. A tendência, segundo o Climatempo, é de que o tempo firme chegue a partir de terça (29).