REPRODUÇÃO Sexta-feira será de frio

A sexta-feira será marcada por mudanças no tempo em parte do Brasil com a chegada de uma nova frente fria à costa da região Sudeste. O sistema aumenta a nebulosidade no leste de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro até o fim do dia, mas sem previsão de chuva. Já nas demais áreas da região, o tempo firme predomina, com previsão de baixa umidade do ar no centro-norte paulista, interior e sul do Rio e em grande parte de Minas Gerais.

Com o deslocamento da frente fria, os ventos devem se intensificar em áreas da faixa leste paulista, do centro-sul fluminense e do extremo sul mineiro, com rajadas que podem atingir até 50 km/h ao longo do dia.

Na Região Sul, o ciclone extratropical perde força, mas ainda mantém o tempo instável no sul e no leste do Rio Grande do Sul, com chuva fraca a moderada entre a manhã e a tarde. As rajadas de vento seguem intensas, com até 50 km/h no centro do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no leste do Paraná, e até 70 km/h no litoral entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com tendência de enfraquecimento ao longo da tarde.

A massa de ar polar avança pelo Sul e derruba as temperaturas nos três estados da região e também na metade sul de Mato Grosso do Sul. Há risco de geada no oeste e na região das Missões gaúchas, além do sul do Paraná e de Mato Grosso do Sul. O ar frio também se espalha pelo sul de Mato Grosso, Rondônia e Acre, mas sem previsão de frio intenso nesses pontos.

No Centro-Oeste, Goiás enfrenta tempo seco e temperaturas elevadas. A umidade do ar pode despencar para níveis críticos, abaixo dos 20%, principalmente entre o norte goiano e áreas do Mato Grosso.

No Nordeste, o tempo firme predomina no interior, sertão e agreste, com calor e baixa umidade. Já a faixa leste da região segue com risco de chuva moderada a forte, especialmente entre o litoral da Bahia e Alagoas. No litoral do Ceará, o sol aparece ao longo do dia, mas há possibilidade de pancadas intensas durante a tarde.

Na região Norte, a combinação de calor e umidade mantém o tempo instável, com pancadas de chuva e risco de temporais no noroeste e norte do Amazonas e em Roraima. No Amapá, a Zona de Convergência Intertropical provoca chuva forte na metade norte do estado. Em contraste, áreas do centro-sul do Pará e Tocantins seguem com sol e tempo seco, com alerta para baixa umidade relativa do ar à tarde.