Divulgação/PRF Acidente envolveu 13 veículos na BR-101, em Santa Catarina





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na manhã desta terça-feira (15), sobre um engavetamento no km 365 da BR-101, Rodovia Governador Mário Covas, que interdita totalmente a via. Cerca de 15 veículos, entre carros de passeio e caminhões, se envolveram na batida.





O acidente aconteceu no sentido sul, em Sangão, Santa Catarina, por volta das 7h13. As últimas informações divulgadas são de que equipes estão no local para atendimento à ocorrência.

O Centro de Controle Operacional da ViaCosteira mobilizou equipes de resgate e operação para prestar o socorro e orientar o tráfego no local, que está com faixas totalmente bloqueadas.

Forte neblina

Segundo a concessionária que atua na rodovia, as vítimas estão em avaliação e no momento há registro de 3km de lentidão. Ainda não há previsão para a liberação da pista.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem a causa do acidente, embora acredita-se que a forte neblina tenha influenciado. A PRF alerta os motoristas para reduzir a velocidade, manter distância segura e seguir as orientações dos agentes.