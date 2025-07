Valter Campanato/Agência Brasil Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida (SP)





Um homem entre 30 e 40 anos foi encontrado morto, nu e enterrado, com as pernas amarradas, em uma área próxima à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), na manhã desta segunda-feira (14). As informações são do jornal O Vale.

O corpo estava enterrado próximo a uma árvore, em um morro nos fundos da rua Maria Magdalena Ourives. A Polícia Civil suspeita que o assassinato tenha ocorrido na madrugada de domingo (13).

A localização aconteceu após denúncia anônima, feita por volta das 11h, indicando que uma pessoa havia sido morta e enterrada no local.

Policiais civis seguiram por uma trilha e encontraram, a cerca de 150 metros de distância da entrada, um monte de terra recentemente remexido. Ao cavarem, localizaram a vítima, um homem pardo e magro, com perfurações no pescoço, barriga e costas, segundo informações do jornal O Vale.

Evidências no local

No início da trilha, os agentes encontraram um pé de cabra com marcas de sangue.

Também foram recolhidos uma faca suja de sangue e rastros de gotejamento, indicando que o homem foi possivelmente atacado ali e depois arrastado até o ponto onde o cadáver foi encontrado.

O corpo foi removido com apoio do Corpo de Bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guaratinguetá, onde passará por exames necroscópicos. A identidade da vítima ainda é desconhecida.





Investigação e suspeitas

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Guaratinguetá está à frente do caso. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram a perícia no terreno e recolheram os materiais encontrados para análise.

Uma das linhas investigativas considera que o crime possa estar relacionado ao tráfico de drogas, segundo o jornal O Vale, já que a área é conhecida por pontos de venda de entorpecentes e já foi alvo de operações anteriores.