Reprodução/redes sociais Pessoas evacuaram o shopping às pressas por causa do rompimento da tubulação





O rompimento de uma tubulação de gás na BR-470, em Blumenau (SC), nas proximidades do Norte Shopping, gerou pânico entre os funcionários e clientes do centro comercial, na tarde desta segunda-feira (14).

Vídeos que circulam nas redes sociaisl registraram o momento do susto. Assista:





O incidente ocorreu por volta das 15h30 e foi controlado cerca de uma hora depois.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliou na ocorrência e interditou o km 51 da rodovia, nas proximidades do shopping, como medida de segurança.

De acordo com as primeiras informações sobre o incidente, o vazamento foi causado pelo rompimento de uma tubulação da SCGás durante obras de escavação nas proximidades do Norte Shopping.

Participaram da ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), Defesa Civil e técnicos da SCGás.

A rodovia foi liberada por volta das 16h30, após a conclusão dos trabalhos das equipes técnicas e quando a situação foi considerada controlada pelas autoridades.

Não houve registro de feridos.

A Defesa Civil de Blumenau e a SCGás, empresa responsável pela tubulação, seguirão monitorando a área.