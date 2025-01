Reprodução X Nevasca no Cazaquistão provocou acidente

Um engavetamento gigantesco envolvendo mais de cem carros ocorreu nesta sexta-feira (3) na rodovia Astana-Petropavlovsk , no Cazaquistão . O acidente foi registrado em um vídeo que rapidamente viralizou na rede social X, mostrando a confusão de carros danificados, motoristas superagasalhados e sem saber como agir em meio à tempestade de neve que atingia a região.

De acordo com a imprensa local, a causa do engavetamento foi atribuída a uma combinação de condições climáticas extremas e falhas de segurança na condução dos motoristas.

A tempestade de neve teria dificultado a visibilidade e o controle dos veículos, além de contribuir para a perda de aderência das rodas na pista. As autoridades ressaltaram que, apesar da tempestade, o comportamento imprudente de alguns motoristas também contribuiu para o agravamento da situação.

Equipes de resgate foram rapidamente deslocadas para o local e trabalharam arduamente para liberar a pista. Com o auxílio de máquinas, o tráfego foi parcialmente restaurado sob supervisão policial. No entanto, por volta das 12h do horário de Brasília, 41 veículos ainda permaneciam no local do acidente, exigindo esforços contínuos para desobstrução da via.

Além disso, um posto móvel de aquecimento foi instalado no local para prestar atendimento aos motoristas afetados pelo acidente. No posto, os envolvidos receberam refeições quentes e chá para amenizar o desconforto, especialmente devido às baixas temperaturas.

O Departamento de Saúde de Akmola informou que 20 pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo oito crianças. As vítimas foram encaminhadas para diferentes hospitais da região.

Três crianças estavam entre os feridos, sendo que uma de 3 anos foi levada com suspeita de traumatismo cranioencefálico e concussão, e outra de 15 anos sofreu um trauma no tórax e uma contusão no joelho.

Outras vítimas, com traumas cranioencefálicos, fraturas e contusões, foram atendidas nos hospitais de Akkol e Bulandy, enquanto seis pessoas receberam atendimento ambulatorial.

Apesar da gravidade do acidente, as autoridades destacaram que as condições de segurança e a resposta rápida das equipes de emergência evitaram um número ainda maior de vítimas.

