João Pedro Lima/Portal iG Lula em discurso no segundo dia de cúpula do Brics, no Rio de Janeiro





Durante coletiva de imprensa no segundo dia da cúpula de líderes dos países do Brics, nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) respondeu às declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a possível aplicação de uma tarifa adicional às nações aliadas do bloco. O Portal iG acompanhou as falas do mandatário.









Em resposta à ameaça de Trump de impor uma taxação de 10% “a qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics” , Lula afirmou que “não temos imperador” e que os países são soberanos. Ele evitou se aprofundar no tema.

“Eu, sinceramente, nem acho que deveria comentar. Não considero sério um presidente de um país como os Estados Unidos ficar ameaçando o mundo pela internet. Não é correto” , declarou.

“O mundo mudou, não temos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele acha que tem o direito de taxar, os países também têm o direito de taxar de volta. Existe a lei da reciprocidade” , completou o presidente.

Questionado se as ameaças estariam alterando a dinâmica interna do Brics, Lula respondeu que “ninguém tocou no assunto” durante as reuniões. “Não demos nenhuma importância para isso” , afirmou.

Pouco antes do encontro com os jornalistas, Lula publicou em suas redes sociais que o Brasil é um país soberano e que não aceita “interferência ou tutela de quem quer que seja”.

“A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei” , escreveu, sem mencionar Trump diretamente.

Lula x Trump

Reprodução/C-SPAIN Trump fez ameaças





A afirmação foi uma resposta à mensagem publicada horas antes por Donald Trump na rede Truth Social, em que o ex-presidente dos Estados Unidos defendeu Jair Bolsonaro e criticou o Supremo Tribunal Federal, além de atacar o Brics.

Trump afirmou que Bolsonaro estava sendo alvo de uma “caça às bruxas” no Brasil e pediu que o ex-presidente brasileiro fosse “deixado em paz”. Ele comparou a situação de Bolsonaro à sua própria condição nos Estados Unidos, sugerindo que ambos enfrentam perseguições políticas.

A reação de Lula ocorre no momento em que o processo contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado entra na fase final no STF.

O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro tornou-se réu em março, após a Primeira Turma do Supremo aceitar por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

Além desse processo, Bolsonaro foi declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.





A decisão teve como base a reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022, quando o então presidente questionou, sem provas, a confiabilidade das urnas eletrônicas. O encontro foi transmitido pela TV oficial do governo.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também se pronunciou após a publicação de Trump, afirmando que o ex-presidente norte-americano estava “equivocado” e deveria se concentrar nos assuntos internos dos Estados Unidos.