Aline Brito

Aline Brito é jornalista formada pela Universidade Católica de Brasília, com mais de seis anos de experiência. Atuou no Correio Braziliense como repórter de política e setorista no Congresso Nacional, cobrindo a tramitação de projetos de lei e os bastidores do poder. Também trabalhou na TV Brasília, como produtora e repórter do telejornal DF Alerta, e na Agência Brasília, onde foi repórter de vídeo, produzindo conteúdos para canais institucionais. Foi vencedora do Prêmio CNT de Jornalismo 2023, na categoria Impresso, e finalista em 2022, na categoria Meio Ambiente. É Embaixadora da Juventude pelo UNODC, com formação voltada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aos direitos humanos. Atualmente, cursa Direito, ampliando sua atuação com foco em políticas públicas e legislação.