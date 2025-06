Reprodução/redes sociais Ex-presidente Jair Bolsonaro realizou exames neste sábado (21), em Brasília









O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com pneumonia viral, neste sábado (21), após exames realizados no Hospital DF Star, em Brasília (DF).

O diagnóstico foi confirmado na saída do ex-presidente do hospital, pelo seu médico cirurgião Claudio Birolini, em coletiva.

Bolsonaro havia passado mal na sexta-feira (20) durante um evento em Goiás (GO). Ele interrompeu a agenda e voltou para Brasília.

Pouco antes, durante um discurso na Câmara de Aparecida de Goiânia, ele teve uma crise de soluços e afirmou que não vinha passando bem, que vomitava 10 vezes ao dia.

Neste sábado, Bolsonaro passou por exames de sangue, urina e fez uma tomografia.

Segundo Birolini, os exames já estavam agendados e seriam feitos na segunda-feira (23). No entanto, por conta do mal-estar do ex-presidente, os exames foram antecipados.

“Inclusive, eram para ter sido realizados há duas semanas, quando ocorreu todo aquele julgamento e, por conta disso, a gente acabou adiando" , disse, se referindo ao depoimento prestado por Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 10, no processo em que ele é réu e que apura suposta tentativa de golpe de Estado.

Ainda segundo o médico, o quadro de pneumonia viral não exige internação, porque a pneumonia “aparente já está em fase de resolução”.

O ex-presidente deu início ao tratamento com antibióticos e foi orientado a reduzir o ritmo das agendas.

Bolsonaro também saiu do hospital com monitor de pressão arterial, já que, durante sua internação para a última cirurgia a que foi submetido, em abril, para uma desobstrução intestinal, ele teve alguns episódios de hipertensão.

Um pouco tonto

Na saída do hospital, ao lado do médico, o ex-presidente Bolsonaro disse que se sentia “um pouco tonto”, mas que estava bem.

“Já estô quase me acostumando a essa rotina, a idade pesa bastante na gente. Já foram 7 cirurgias e eu espero que seja a última” , afirmou, mencionando também a cirurgia de abril.

O ex-presidente também falou das crises de soluços que vem enfrentando.





“Ele quer que eu coma devagar, para evitar crise de soluço. É uma coisa rara, ninguém consegue diagnosticar. Eu já tive anos atrás esse mesmo problema. É uma crise que dura, às vezes, até uma semana de soluço, 24 horas por dia. Eu fico bom quando há a inversão dos movimentos peristálticos, o vômito, daí passa o soluço e eu fico por algum tempo bom. Eu estou agora há 24 horas sem soluço, espero continuar assim” , relatou aos repórteres.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro afirma que participará do evento na avenida Paulista, em São Paulo, programado para 29 de junho.

A manifestação está sendo divulgada nas redes sociais do ex-presidente e trata de protesto contra o julgamento no STF.