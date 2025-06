Reprodução Hugo Motta deu detalhes sobre o trabalho da Câmara em relação ao caso da deputada Carla Zambelli





A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados está avaliando os desdobramentos jurídicos da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão da deputada federal Carla Zambelli(PL).

O presidente da Casa, Hugo Motta(REPUBLICANOS), informou que o corpo técnico jurídico está reunido para estudar os próximos passos após a ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes.

A medida foi tomada após a PGR(Procuradoria-Geral da República) indicar que a parlamentar deixou o Brasil.

“A decisão foi tomada ontem. O jurídico da Câmara está se reunindo para ver quais serão as próximas etapas que precisamos cumprir sobre a decisão do STF. Quero trazer o nosso posicionamento até o final do dia. Eu procuro tratar com responsabilidade casos como este, sem precedente” , afirmou, sem comentar o mérito da determinação judicial.

Condenação de Zambelli

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão em maio, em processo relacionado a uma invasão aos sistemas do CNJ(Conselho Nacional de Justiça).

A decisão do ministro Moraes considera que a saída da deputada do território nacional ocorreu com o intuito de evitar o cumprimento da pena.

Segundo o STF, ela deixou o país antes da análise final dos embargos de declaração que ainda tramitavam na Corte.

Com a ordem de prisão expedida, a Constituição Federal exige que a Câmara dos Deputados delibere sobre a manutenção da prisão de um de seus membros. O caso deve ser submetido ao plenário da Casa para decisão por maioria absoluta.





Zambelli se defendeu

A deputada criticou a decisão em nota divulgada por sua assessoria, afirmando que pretende denunciar o que chama de “perseguição política” em instâncias internacionais.

Zambelli também contestou o bloqueio dos perfis em redes sociais pertencentes à sua mãe e ao seu filho adolescente, alegando que ambos permaneceriam no Brasil para manter sua atuação política.

Fuga de Zambelli

Agência Brasil A deputada federal Carla Zambelli





Informações preliminares da investigação apontam que a deputada teria saído do país por via terrestre, utilizando uma rota na região da Tríplice Fronteira.

A suspeita é de que ela tenha atravessado para a cidade argentina de Puerto Iguazú, próxima a Foz do Iguaçu (PR), e seguido até Buenos Aires, de onde embarcou para os Estados Unidos.

Seu então advogado, Daniel Bialski, afirmou inicialmente que a viagem tinha como finalidade um tratamento de saúde. Posteriormente, ele comunicou o desligamento da defesa, alegando “motivo de foro íntimo”.