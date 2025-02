Geraldo Magela/Agência Senado Se aprovado pela comissão, o relatório final será encaminhado às autoridades





A apresentação do relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets sobre manipulação de jogos e apostas esportivas foi adiada no Senado. A reunião que ocorreria nesta terça-feira (11) foi cancelada, e uma nova data ainda será definida.

O documento, elaborado pelo senador Romário, tem 692 páginas e propõe o indiciamento de três pessoas por envolvimento em esquemas de manipulação de resultados esportivos.

O adiamento está relacionado à expectativa por uma decisão judicial envolvendo o jogador Lucas Paquetá e à espera da extradição de William Rogatto, um dos investigados.

Rogatto já foi ouvido pela CPI e está preso em Dubai. A comissão tem prazo até 15 de fevereiro para encerrar os trabalhos.

Além da apresentação do relatório, a reunião da CPI também discutiria um requerimento para solicitar informações à Polícia Federal sobre o andamento do processo de extradição do empresário.

Segundo as investigações, ele teria obtido lucros ilegais manipulando resultados esportivos, afetando 42 clubes em nove países.





Citados na CPI

Além de Rogatto, outros dois nomes estão citados no relatório como envolvidos no esquema. Bruno Tolentino é apontado por participação em apostas suspeitas, enquanto Thiago Chambó Andrade teria atuado no financiamento das operações. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a 12 anos de prisão.

A CPI investiga denúncias de manipulação no futebol brasileiro e tem analisado casos relacionados a apostas esportivas.

A Operação VAR, conduzida por autoridades policiais, também apura possíveis fraudes ligadas ao esquema investigado.

Se aprovado pela comissão, o relatório final será encaminhado às autoridades competentes para a adoção de eventuais medidas judiciais.