Fernando Oliveira Nova onda de calor no RS





Desde a última semana, o Sul do Brasil enfrenta uma intensa onda de calor, que, segundo o Climatempo, deve persistir até a próxima quarta-feira (12). No entanto, isso não significa um alívio imediato nas temperaturas, já que uma nova onda deve se iniciar e se estender até o dia 18, desta vez atingindo também estados do Sudeste e do Nordeste.

A previsão inicial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicava que a onda de calor no Sul já deveria ter se dissipado, mas o calor extremo permaneceu. No Rio Grande do Sul, por exemplo, os termômetros podem ultrapassar os 40 °C em algumas cidades, levando a Justiça a suspender a volta às aulas no estado devido às altas temperaturas.





A nova onda de calor, prevista para o período de 12 a 18 de fevereiro, deve provocar temperaturas em torno de 40 °C em áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí. Além disso, cidades como São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Brasília e Salvador devem registrar temperaturas entre 3 e 5 °C acima da média climatológica para fevereiro.

O Climatempo também alerta para possíveis recordes de temperatura, tanto para o ano quanto para o verão. São Paulo e Rio de Janeiro podem atingir novos picos de calor entre quarta (12) e quinta-feira (13), enquanto Belo Horizonte e Vitória têm previsão de recordes entre quinta (13) e sexta-feira (14). A capital mineira pode alcançar máximas entre 34 °C e 35 °C, enquanto Vitória pode registrar temperaturas de 36 °C a 37 °C. No Rio de Janeiro, a previsão aponta para máximas de 38 °C a 39 °C até o fim da semana.