Nasa/Reprodução Probabilidade de impacto subiu para 2,1%.





O asteroide, descoberto logo após o Natal e batizado de 2024 YR4, pode atingir o planeta em dezembro de 2032 durante mais uma passagem em sua órbita.

Inicialmente, a probabilidade de impacto foi estimada em 1,3%, mas agora subiu para 2,1%. Embora a probabilidade geral ainda seja baixa, uma chance de 2% é considerada "incomum", de acordo com Davide Farnocchia, engenheiro de navegação do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em entrevista a ABC News.

Na escala de Torino, que categoriza os riscos de impacto de objetos próximos à Terra, o 2024 YR4 está classificado com um valor de três em uma escala de zero a dez, sendo que a maioria dos objetos espaciais está classificada em zero.



Nasa/Reprodução O asteroide foi descoberto no final de dezembro.





O asteroide foi descoberto no final de dezembro quando fez uma aproximação com a Terra, mas agora está se afastando. Sua órbita alongada o leva ao redor do Sol e próximo à Terra antes de seguir para longe, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Devido à órbita incomum, o asteroide ficará invisível a partir de abril até 2028.

A comunidade astronômica mundial está monitorando de perto este asteroide e qualquer outro que possa impactar o planeta. O 2024 YR4 mede entre 40 e 100 metros de diâmetro, tamanho suficiente para causar danos locais significativos se colidir com uma área populosa.Em 1908, um asteroide de tamanho similar explodiu sobre a Sibéria, achatando árvores em uma área de cerca de 2.000 km².

Nasa/Reprodução O 2024 YR4 mede entre 40 e 100 metros de diâmetro.





Astrônomos estão correndo para coletar o máximo de informações sobre o asteroide antes que ele desapareça de vista. Farnocchia afirmou que "não queremos correr riscos" e que "estamos rastreando este objeto todas as noites".

Esta situação destaca a importância de monitorar constantemente os objetos próximos à Terra para prever e, se possível, evitar futuros impactos.