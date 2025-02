Agência Brasil Com baixa aderência à vacina, São Paulo tem maior concentração de dengue do país





A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, confirmou nesta segunda-feira (10) a primeira morte por dengue na capital em 2025. A vítima é uma menina de 11 anos.

O caso aconteceu em Hermelino Matarazzo, zona leste da capital. A criança morreu em 30 de janeiro, e a Covisa confirmou a causa recentemente.

Investigação

O Instituto Adolfo Lutz, atuante na promoção da saúde no Estado de São Paulo, é responsavel pela investigação do caso de morte da criança.

Segundo a Secretaria Municipal, 2025 registrou 2.851 casos de dengue na capital. O governo encontra preocupação com a baixa aderêcia à vacina, indicada para crianças entre 10 e 14 anos.





Estima-se que apenas 38% do público-alvo prioritário tomou as duas doses do imunizante. Ao todo, seriam 600 mil crianças e adolescentes para serem vacinados.

Dengue no estado de São Paulo

O estado de São Paulo tem o pior cenário de dengue do Brasil, com a maior concentração de contaminação, segundo o Ministério da Saúde. Em 2025, foram mais de 150 mil casos.

Há, no estado, 54 mortes confirmadas (57 estimadas pelo governo), e mais 204 possíveis mortes em investigação pelo IAL.

Ao todo, no Brasil, houve 257 mil casos e 72 mortes confirmadas (290 em investigação). Assim, São Paulo registra quase 6 em cada 10 casos de dengue do país e 75% das mortes confirmadas.