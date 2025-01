Agência Brasil Lula passa por exames e é liberado para fazer exercícios físicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repetiu o exame de tomografia nesta segunda-feira (27) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e foi liberado para viajar e fazer exercícios.

A informação consta no novo boletim médico divulgado nesta manhã. Segundo o documento, o hematoma na cabeça do presidente diminuiu, o que é “compatível com progressiva melhora do quadro”.

“O presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física”, diz o documento.

Ainda, a nota informa que Lula continua sob acompanhamento médico da equipe liderada pelo dr. Roberto Kalil Filho e pela dra. Ana Helena Germoglio.

Entenda

No dia 10 de dezembro, o presidente Lula deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, queixando-se de dores de cabeça. Lá, descobriu uma hemorragia intracraniana, decorrente de uma queda que ele sofreu em outubro.

Com isso, foi internado e passou por duas cirurgias: uma para drenar o sangue e outra para bloquear o fluxo sanguíneo entre artérias e prevenir um novo sangramento intracraniano.

Lula recebeu alta no dia 15 de dezembro, sem sequelas e liberado para retomar a rotina de trabalho normalmente.