A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta segunda-feira (27) a situação de emergência em 10 municípios do Nordeste devido à estiagem e seca. A informação foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU), com base nas portarias n.º 221, 223 e 224, assinadas pelo secretário Wolnei Wolff Barreiros.

Municípios afetados

Por seca (1 município):



Bonfim do Piauí (PI)

Por estiagem (9 municípios):



Bahia: Canudos, Mansidão

Ceará: Itapajé, Pereiro, Quixeramobim

Paraíba: Boa Vista, Solânea

Piauí: Acauã, Paulistana

A seca é considerada mais grave que a estiagem. Segundo a Defesa Civil, a estiagem é definida como um período prolongado de chuvas escassas, enquanto a seca implica um desequilíbrio hidrológico mais severo, com impactos profundos na reposição de umidade do solo.

Reconhecimento de emergência por chuvas intensas e granizo

Além das situações de estiagem e seca, outras emergências foram reconhecidas por chuvas intensas e granizo:

Chuvas intensas:

Itambé (BA)

Maiquinique (BA)

São Luís do Piauí (PI)

Além Paraíba (MG)

Granizo:

Amaral Ferrador (RS)

Barão de Monte Alto (MG)

Impactos e medidas em análise

Um levantamento da Câmara dos Deputados revelou que das 30 Medidas Provisórias (MPs) em tramitação no Congresso Nacional, a maioria está relacionada ao enfrentamento da crise climática. Muitas MPs visam o aumento de recursos para lidar com estiagens, enchentes e incêndios.

As medidas incluem o incremento orçamentário para ações emergenciais e estratégias de mitigação, enquanto governos locais buscam recursos para minimizar os impactos socioeconômicos nas regiões afetadas.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas em todo o país, garantindo suporte técnico e financeiro para os municípios que enfrentam crises.