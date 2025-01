Agência Brasil incêndio de 2013 deixou 242 mortos





Nesta segunda-feira (27), o incêndio da boate Kiss completa 12 anos. Considerada a maior tragédia do Rio Grande do Sul, 242 pessoas morreram e outras 636 ficaram feridas depois que uma casa noturna do município de Santa Maria pegou fogo, em 2013. A data neste ano será marcada por caminhadas, rezas e depoimentos de sobreviventes.

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) e o coletivo Kiss: Que Não se Repita prepararam uma programação com painéis de discussão e homenagens que irão acontecer na Tenda da Vigília, local montado em frente ao prédio onde funcionava a boate Kiss.

As homenagens começaram na noite deste domingo (26). Os familiares caminharam até o local onde ficava a danceteria e onde agora está sendo construído um memorial para as vítimas.

Reprodução/Agencia RBS Um memorial está sendo construído no terreno onde funcionava a boate





Exposição de fotos

Existe uma exposição, chamada “Sobrevivi para Contar”, em frente a praça Saldanha Marinho, próximo ao prédio onde funcionava a casa noturna, em que a população pode conferir uma mostra fotográfica e narrativas produzidas pelo Coletivo Kiss. A exposição será transferida para o local onde estão centralizadas as cerimônias da tragédia nesta segunda.

As imagens retratam amigos e familiares de vítimas que vivenciam a dor da perda, em uma proposta de preservar a memória das vítimas, ressignificar o luto e contextualizar a dor em meio à construção de uma memória coletiva. Após as cerimônias em Santa Maria, a mostra será levada a Porto Alegre.





Programação

Iniciada no domingo, estavam inclusos na programação o acolhimento na Tenda da Vigília, seguido de caminhada até o local onde funcionava a boate. No final da noite e começo da madrugada, foi programado o ato “Muro da Memória”, seguido da leitura dos nomes dos 242 mortos na tragédia. Depois, “minuto de barulho em homenagem às vítimas”, por volta do horário em que se iniciou o incêndio.

Reprodução/Instagram Homenagem dos familiares das vítimas realizada na noite deste domingo (26)





Programação para esta segunda-feira (27):