REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na manhã desta segunda-feira (27), às 10h30. O encontro consta na agenda oficial do presidente, disponibilizada no site do Governo Federal.

A expectativa é que Lula e Vieira discutam a deportação de imigrantes brasileiros dos Estados Unidos. Além disso, a reunião deve avaliar a participação do petista em um encontro de emergência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que deve tratar com outros países latino-americanos sobre o tema.

A presidente de Honduras, que comanda interinamente a Celac, convocou um encontro de emergência entre os presidentes dos países do bloco para esta quinta-feira (30). Além das deportações, o encontro deve discutir questões do meio ambiente e unidade latino-americana e caribenha.

"Flagrante desrespeito" com brasileiros

No Brasil, os primeiros brasileiros deportados dos EUA chegaram no sábado. Acorrentados e algemados, os passageiros denunciaram supostas agressões praticadas pelos agentes americanos, além de ameaças e acesso limitado à água e ao banheiro.

Em nota, o Itamaraty criticou o uso indiscriminado de algemas e correntes. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, isso “viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”.

A pasta, que classificou o tratamento aos deportados brasileiros como “degradante”, disse que pediria explicações ao governo americano.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, chamou a prática de “flagrante desrespeito” aos direitos de seus concidadãos.