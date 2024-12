Uma pesquisa do Instituto Ipec, divulgada nesta sexta-feira (13), revelou a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o levantamento, 34% dos entrevistados consideram a administração como ótima ou boa.

Esse índice representa uma estabilidade em relação ao levantamento anterior, realizado em setembro, quando o percentual foi de 35%.

Já 34% avaliam o governo como ruim ou péssimo, mantendo o mesmo percentual da pesquisa anterior. Apenas 2% afirmaram não saber ou não responderam, também sem variação.

A pesquisa também apontou que 30% dos entrevistados classificam o governo como regular, um aumento em comparação com os 28% registrados anteriormente.

Confira os dados abaixo:



Ótimo ou bom: 34% (eram 35% em setembro);

Regular: 30% (eram 28%);

Ruim ou péssimo: 34% (eram 34%);

Não sabe/não respondeu: 2% (eram 2%).

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 10 de dezembro e contou com entrevistas em 131 cidades de todas as regiões do Brasil.

Foram ouvidas 2 mil pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Pesquisa por faixa etária, gênero, escolaridade, região e religião



Entre as mulheres, 38% consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 32% a avaliam como ruim ou péssima. Entre os homens, os índices são de 31% e 35%, respectivamente.

A faixa etária também apresentou diferenças. O grupo com 60 anos ou mais é o que melhor avalia o governo, com 52% classificando-o como ótimo ou bom. Por outro lado, o segmento entre 35 e 44 anos é o mais crítico, com 40% considerando a gestão ruim ou péssima.

O nível de escolaridade influencia a percepção. Entre os entrevistados com ensino fundamental, 47% aprovam o governo, enquanto 37% o avaliam negativamente. Já entre aqueles com ensino superior, o percentual de ruim ou péssimo sobe para 42%.

Regionalmente, o Nordeste registra o maior índice de aprovação, com 50% avaliando o governo como ótimo ou bom. No Sul, 45% consideram a gestão ruim ou péssima.

Em relação à religião, 41% dos católicos avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 41% dos evangélicos consideram a gestão ruim ou péssima.

Avaliação do trabalho de Lula



A pesquisa também revelou que 47% dos entrevistados aprovam o trabalho de Lula, uma queda em relação aos 49% registrados em setembro.

O índice de desaprovação subiu para 46%, frente aos 45% da pesquisa anterior. O percentual de pessoas que não souberam ou não quiseram responder também apresentou variação, passando de 6% para 7%.

A aprovação do trabalho de Lula é maior entre moradores do Nordeste, com 66%, entre pessoas com ensino fundamental, com 60%, católicos, com 54%, e aqueles que ganham até um salário mínimo, com 59%.

Por outro lado, a reprovação ao governo é mais elevada na região Sul, com 56%, entre evangélicos, com 56%, pessoas com ensino superior, com 55%, e quem ganha entre dois e cinco salários mínimos, com 59%.



Matéria em atualização