Lula chega ao fim do segundo ano de mandato com desempenho equilibrado

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 52% e reprovado por 47% do eleitorado brasileiro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11). O resultado é próximo ao do levantamento anterior, de outubro, quando o mandatário aparecia com 51% e 45%, respectivamente, o que sugere uma estabilidade às vésperas do fim do seu segundo ano de gestão.

Em comparação às duas gestões anteriores de Lula, a atual leva a pior avaliação: em 2004, o governo tinha 41% de avaliação positiva e em 2008, 73%, segundo dados do Ibope.

Na avaliação geral, cerca de 33% dos entrevistados entendem o terceiro mandato do petista como positivo, enquanto 34% o classificam como regular. Para 31%, a avaliação é negativa. Já 2% não souberam ou não responderam. O resultado também não teve grandes variações em relação ao levantamento de outubro.

Cerca de 46% dos entrevistados consideram que o governo Lula está fazendo o Brasil caminhar na direção errada, enquanto 43% pensam o oposto. Outros 11% não souberam responder.

Os principais problemas do país citados pelos brasileiros à pesquisa da Quaest foram: a economia (21%), a violência (20%) e as questões sociais (18%).

Nos últimos 12 meses, a economia piorou para 40% dos brasileiros, enquanto 27% acham que ela melhorou. Outros 30% consideram a situação igual à do fim de 2023 e 3% não souberam responder.

Queda no Nordeste e avanço no Sul

A aprovação da gestão Lula caiu levemente no Nordeste, de 69% para 67%, enquanto o índice de reprovação subiu de 26% para 32%. Já no Sul, a avaliação positiva do presidente avançou de 42% para 46%, e a desaprovação seguiu estável, variando de 53% para 52%.

Apesar da queda, o Nordeste continua com a base de apoio regional de Lula, com 67% de aprovação. O mandatário tem sua popularidade sustentada, principalmente, pela fatia do eleitorado que ganha até 2 salários mínimos (63%), além dos eleitores pretos (59%) e os que têm mais de 65 anos (57%).

Por outro lado, a maior taxa de desaprovação do petista vem daqueles que ganham mais de 5 salários mínimos (59%), evangélicos (56%), com ensino superior (58%) e moradores do estado de São Paulo (55%).

Comparação com o governo Bolsonaro

Segundo o levantamento, 42% dos brasileiros consideram que o governo Lula está se saindo melhor que o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com um avanço de quatro pontos porcentuais em comparação à pesquisa de outubro.

O mesmo crescimento ocorreu entre os que consideram o mandato de Bolsonaro melhor: era 33% e passou a ser 37%. Outros 20% consideram os períodos como iguais e 3% não souberam responder.

Pesquisa Genial/Quaest

O levantamento Genial/Quaest ouviu 8.598 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 9 de dezembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 1 ponto percentual.