Reprodução/NY Post Agressão foi filmada por colega

Um professor de uma escola do ensino fundamental no estado da Geórgia , nos Estados Unidos, renunciou ao cargo após agredir um aluno de 11 anos e supostamente fazer comentários de teor sexual sobre a mãe do menino. As informações são do NY Post.

Na sexta-feira (6), o aluno da DeRenne Middle School, identificado como TJ, e se aproximou do professor, BeTreylin Elder, na frente da sala, para fazer com que ele parasse de falar sobre sua mãe.

“Fui informada de que ele fez comentários inapropriados para TJ e que fez algumas observações sobre mim, o que deixou meu filho descontente”, disse a mãe do menino, Che’Nelle Russell, ao veículo.

Os dois discutiram e, em seguida, Elder agarrou a camiseta do menino, o tirou do chão e o lançou contra as carteiras na sala de aula. Um aluno filmou todo o ocorrido.

O menino sofreu uma concussão e múltiplos hematomas. Ele foi levado no pronto-socorro após a escola.

Professor renunciou ao cargo dias após o ocorrido

Os administradores da escola retiraram Elder da sala de aula e o transferiram para um local diferente. Entretanto, ele renunciou ao cargo no fim de semana.

A renúncia não agradou a mãe de TJ, que acha que Elder deveria ter uma punição mais severa.

“Ele precisa ser preso. Ele machucou meu filho. Estou de coração partido porque eu não faria isso com meu filho. O pai dele não faria isso com ele. Então, para ele tomar a iniciativa de fazer isso é revoltante”, disse Russell.

Nenhuma ação judicial ou acusação criminal foi apresentada contra Elder, segundo o NY Post.