Ricardo Stuckert/PR - 14.06.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, durante reunião com empresários do varejo

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, nesta quinta-feira (12), que o presidente Lula (PT) o telefonou “super animado” na noite de ontem.

Alckmin contou sobre a ligação de Lula durante reunião do “Conselhão”, grupo com mais de 200 representantes da sociedade civil que assessoram o governo federal na elaboração de políticas públicas.

Como Lula está internado, Alckmin é quem lidera a reunião. De acordo com ele, o petista destacou a importância do grupo e mandou um “abraço fraterno” aos empresários.

“Lula me ligou ontem, no comecinho da noite, super animado. Eu falei a ele que teria a reunião do Conselhão e ele falou duas coisas: primeiro, da importância do Conselhão. Disse que quem dialoga e ouve, acerta mais, aprende mais e erra menos. E a outra é que pediu que eu mandasse um abraço fraterno, carinhoso a cada um de vocês”, afirmou.

Internação de Lula

O presidente Lula continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter complicações da queda que sofreu em outubro deste ano, em que bateu a cabeça.

Na manhã de hoje, o presidente passou por uma nova cirurgia para bloquear o sangramento do hematoma na cabeça.

Segundo o dr. Roberto Kalil Filho, médico particular de Lula, o procedimento faz parte do protocolo e é complementar à cirurgia realizada na última terça-feira (10).

Segundo a equipe médica, o presidente está bem, acordado e conversando, e deve receber alta no início da próxima semana.