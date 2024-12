Isac Nóbrega/PR Relatório da PF cita Bolsonaro 516 vezes e afirma que ele “planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva”

O diretor-geral da Polícia Federal ( PF ), Andrei Rodrigues , afirmou nesta quarta-feira (4) que há provas que confirmam o conhecimento e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL ) no plano de golpe de Estado em 2022. Segundo Rodrigues, o relatório do inquérito sobre o golpe é embasado por evidências concretas.

“Sim, o ex-presidente sabia da trama golpista. [...] É uma investigação muito responsável. Não é voz da minha cabeça. Está lá, está documentado. Tudo o que está posto ali tem sustentação fática”, declarou Rodrigues durante um café da manhã com jornalistas em Brasília.

Provas contra Bolsonaro





De acordo com o diretor da PF, as provas incluem depoimentos de militares, trocas de mensagens e a impressão de um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), feita dentro do Palácio do Planalto. Essas evidências apontam que Bolsonaro estava no local no momento da impressão.

O relatório da PF cita Bolsonaro 516 vezes e afirma que ele “planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva” nos atos da organização criminosa que visava tomar o poder. O documento aponta ainda que o golpe não foi consumado por “circunstâncias alheias” à vontade do ex-presidente e que os investigados vinham agindo desde 2019 para manter Bolsonaro no poder.





O indiciamento de Bolsonaro agora está sob análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se apresentará ou não denúncia contra ele. Sobre essa etapa, Andrei Rodrigues destacou estar “absolutamente seguro do conteúdo e da qualidade do trabalho que a Polícia Federal produziu”.

A defesa de Bolsonaro





Na semana passada, Bolsonaro classificou o inquérito que investiga o plano golpista como uma “historinha”. Ele afirmou que a investigação é uma “narrativa inventada” pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em conjunto com a Polícia Federal.

“Não acredito nessa historinha de golpe. Golpe em que ninguém viu um soldado sequer na rua. Um tiro. Ninguém sendo preso. Alexandre de Moraes fica inventando narrativa com a Polícia Federal bastante criativa”, disse o ex-presidente durante conversa com apoiadores em Alagoas no último sábado (23).