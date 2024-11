Divulgação / Exército Brasileiro Tenente-coronel fazia parte dos Kids Pretos

A Polícia Federal encontrou um pendrive com documentos detalhados sobre os “Kids Pretos.” O planejamento do golpe de Estado estava em várias partes, e o pendrive foi encontrado com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, integrante da tropa de elite conhecida como "Kids Pretos", em Goiânia. A investigação da PF mostra uma tentativa de anular os resultados das eleições presidenciais de 2022.

Todo o material consta nos documentos da Operação Luneta, divulgada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) esta semana.

Documentos do golpe

A Operação Luneta descreve como os documentos encontrados no Pen Drive tinham uma planilha detalhada descrevendo "fatores estratégicos de planejamento" divididos em colunas Com nomes "fato", "dedução" e "conclusão".

Alguns dos objetivos do plano usavam falsas narrativas de descredibilizar o processo eleitoral para acabar com ordem pública. Alguns planos eram:

Realizar novo pleito eleitoral.

Emitir de mandados de prisão contra envolvidos em supostas irregularidades no processo eleitoral.

Explorar narrativas de fraude eleitoral.

Convocar Forças Armadas para garantir execução das medidas.

Prisão de ministros do STF

Reprodução Planilha mostra planejamento de golpe, diz PF





Entre outros, o documento enfatizava a "realizar a prisão preventiva dos juízes supremos considerados geradores de instabilidade".

A PF explica, no entanto, que tal ação seria necessariamente uma ruptura institucional, e isso mostra o planejamento de atacar diretamente o Supremo Tribunal Federal (STF).

Alexandre de Moraes, ministro do STF, era um dos alvos principais, e o documento citava diretamente "neutralizar a capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes".

“Gabinetes de crise”

Outro ponto do plano previa criar gabinetes de crise, um central e outros estaduais, além de um arcabouço jurídico em coordenação com o Superior Tribunal Militar (STM).

Os militares esperavam, assim, tomar ações militarias necessárias para implementar o golpe .

Havia, ainda, um documento de quatro páginas justificando a convocação das Forças Armadas e rechaçando o STF. O documento foi encontrado em fevereiro no gabinete de Bolsonaro na sede do PL. Em certo trecho, lê-se:

"Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio; e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem".

Para a PF, este seria um “ensaio retórico” preparado para Bolsonaro ler caso o golpe se concretizasse.