Flipar Suzane von Richthofen





Suzane von Richthofen , atualmente com 41 anos, foi eliminada do concurso público para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) . Apesar de ter realizado a prova objetiva na primeira fase, seu nome não consta na lista dos convocados para a etapa seguinte. Suzane se inscreveu com o nome Suzane Louise Magnani Muniz, omissão do sobrenome "von Richthofen".

O concurso, que oferece 572 vagas, teve cerca de 182 mil inscritos, uma média de 318 candidatos por vaga. O cargo oferece um salário inicial de R$ 6.043, além de benefícios. Entre os requisitos para admissão estão a apresentação de documentos como atestado de antecedentes criminais e certidões de processos judiciais, além de estar em pleno gozo dos direitos políticos, o que não se aplica no caso de Suzane devido à sua condenação.

Atualmente cumprindo pena em liberdade e estudando direito em Bragança Paulista, Suzane só terá seus direitos políticos plenamente restituídos em 2038, após o cumprimento total da pena. No entanto, o STF decidiu em 2023 que condenados aprovados em concursos podem assumir cargos públicos caso não haja conflito entre o crime cometido e a função a ser exercida, além de compatibilidade com o regime de cumprimento da pena. Isso poderia abrir precedentes para casos como o dela, dependendo de análise judicial.