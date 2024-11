Reprodução/ PF Plano de assessor de Braga Netto contra eleições de Lula





A PF apreendeu, junto de um assessor do general Braga Netto , um manuscrito da “Operação 142”. O objetivo final do documento era traçar um golpe para impedir Lula (PT), então presidente eleito, de subir a rampa do Palácio do Planalto e completasse a posse como presidente do Brasil.

Netto era vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), principal opositor da chapa de Lula e Alckmin. O número do arquivo seria alusão ao artigo 142 da Constituição Federral, erroneamente interpretado como veículo de intervenção militar.

“Memórias importantes”

O documento foi encontrado pela polícia na mesa do coronel Flávio Botelho Peregrino, assessor do general Braga Netto , dentro de uma pasta etiquetada como “memórias importantes.”

Dentro do arquivo, existia um plano em seis etapas para "implementar a ruptura institucional após a derrota eleitoral", como disse a PF em relatório.

"O documento demonstra que Braga Netto e seu entorno, ao contrário do explicitado no documento anterior, tinha clara intenção golpista, com o objetivo de subverter o Estado Democrático de Direito, utilizando uma interpretação anômala do art. 142 da CF, de forma a tentar legitimar o golpe de Estado", afirma a PF no inquérito do golpe.

O plano arquitetava um processo no qual se interrompessem transcrições, houvesse anulações do STF e TSE, houvesse redirecionamento de tropas e anulação das eleições, mudança de mandatos e nova eleição.

O “Estado Final Desejado Político,” último passo do plano, estabeleceu: "Lula não sobe a rampa".

De acordo com foto divulgada pela PF, no documento apreendido lê-se: