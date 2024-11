Bruno Peres/Agência Brasil Francisco Wanderley Luiz lançou alguns artefatos contra a fachada do STF. Em seguida, se explodiu na Praça dos Três Poderes



O laudo pericial da Polícia Federal (PF) concluiu que a morte de F rancisco Wanderley Luiz , ocorrida em 13 de novembro, foi resultado de um suicídio. O homem de 59 anos detonou explosivos na Praça dos Três Poderes , em Brasília , após tentar invadir a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) .

O documento indica que o ato foi intencional e que Luiz buscava transmitir uma mensagem simbólica.

Elementos simbólicos e perfil psicológico

O relatório destaca elementos simbólicos usados por Luiz, como o "terno espalhafatoso" que remeteria ao personagem Coringa, e a camiseta estampada com a imagem de um homem empurrando uma fileira de peças de dominó. Segundo os peritos, esses itens reforçam a hipótese de que ele pretendia enviar uma mensagem ao público.

“A vítima não considerava a própria morte como um ato isolado, mas sim dentro de um contexto e conectada a uma série de eventos futuros. Mais precisamente, desencadeando essa série de eventos. Ou seja, provavelmente a vítima se enxergava como o pequeno homem na ilustração, cujo papel seria servir como gatilho e, através da própria morte, deflagrar uma reação em cadeia que levaria a um todo maior”, afirma um trecho do laudo.

De acordo com o documento, Luiz morreu por "traumatismo cranioencefálico provocado por explosão". As lesões no corpo, como "múltiplas fraturas" na mão direita, sugerem que ele segurava o artefato explosivo próximo à cabeça no momento da detonação.





A possibilidade de morte por arma de fogo foi descartada após uma análise detalhada. "Foi feita exaustiva investigação no sentido de excluir a ação concomitante de um disparo de arma de fogo. No fim, tais análises nos levaram somente a constatar vários fatores — bem como a ausência de alguns deles — que falam CONTRA essa hipótese", diz o laudo.

O ataque

O ataque ocorreu por volta das 20h30. Luiz tentou invadir a sede do STF portando explosivos. Ao ser impedido, ele lançou alguns artefatos contra a fachada do prédio. Em seguida, deitou-se na Praça dos Três Poderes, onde detonou outro explosivo, levando à sua morte.

Francisco Wanderley Luiz foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) nas eleições de 2020, obtendo 98 votos, mas não se elegeu. Ele se mudou para Brasília quatro meses antes do incidente, em busca de emprego. Segundo familiares, eles não tinham conhecimento dos planos de Luiz.

O episódio aconteceu quase dois anos após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram prédios públicos na capital federal. Até hoje, os envolvidos nos atos enfrentam processos judiciais.