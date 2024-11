Agência Brasil Documento da PF aponta que Bolsonaro ajudava a escrever a minuta golpista





O ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL ) está acompanhando em Alagoas a operação da Polícia Federal que prendeu, nesta terça-feira (19), quatro militares do Exército e um policial federal suspeitos de orquestrar um plano para matar o então presidente eleito Lula em 2022. As informações são da coluna de Igor Gadelha no Metrópoles.

Desde o início da semana, Bolsonaro está de férias em São Miguel dos Milagres , praia do litoral alagoano. O ex-presidente da República está hospedado na propriedade do ex-ministro do Turismo Gilson Machado ( PL ), que é dono de uma pousada na região.

Enquanto a PF cumpria os mandados de prisão, Bolsonaro pescava pescando. Segundo aliados ouvidos pelo colunista, o ex-presidente evitou entrar em detalhes, mas avaliou que a operação seria uma “tentativa” de Lula de mostrar, durante o G20 , que seria um “democrata”, ao prender supostos “golpistas”.

Foram presos pela PF nesta terça o general da reserva Mario Fernandes e os tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Fernandes foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro.

Além dos quatro militares, foi preso o policial federal Wladimir Matos Soares. Segundo a investigação, o grupo teria um “detalhado planejamento operacional, denominado ‘Punhal Verde e Amarelo’, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022” para matar Lula e Geraldo Alckmin.

As investigações da PF apontam ainda que Bolsonaro teria redigido, ajustado e “enxugado” a chamada “minuta do golpe” , uma espécie de decreto que previa a intervenção no Poder Judiciário para impedir a posse do então presidente eleito Lula e convocar novas eleições no Brasil.