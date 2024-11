Polícia Federal/Agência Brasil - 08.02.2024 Operação foi autorizada no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e os atos antidemocráticos de 2022

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Contragolpe, que investiga a atuação de militares das Forças Especiais do Exército, os chamados "kids pretos", em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e restringir a atuação do Poder Judiciário.

Cinco pessoas foram presas com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo informações do blog da jornalista Camila Bonfim, do G1:

O policial federal Wladimir Matos Soares;

Quatro militares do Exército ligados às forças especiais, os chamados "kids pretos": o general de brigada Mario Fernandes (na reserva), o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira.

Os agentes foram detidos no Rio de Janeiro, onde participavam da reunião missão de segurança da reunião de líderes do G20. A informação é da GloboNews.



O general Mario Fernandes atuou como secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2022 e, hoje, trabalha como assessor do deputado e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Plano era matar Lula, Alckmin e Moraes com "punhal verde e amarelo"

Segundo a PF, o grupo elaborou um "detalhado planejamento operacional, denominado 'Punhal Verde e Amarelo', que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022" para matar os já eleitos presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin.

"Ainda estavam nos planos a prisão e execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vinha sendo monitorado continuamente, caso o Golpe de Estado fosse consumado", diz a PF.

* Em atualização