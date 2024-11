Reprodução/PRF PRF apreendeu vários maços de cédulas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta segunda-feira (18) um homem de 43 anos, funcionário do Banco do Brasil, e a companheira, de 29, que juntos transportavam R$ 1,5 milhão em dinheiro furtado de uma agência no Espírito Santo e tentavam fugir para o Uruguai. A prisão ocorreu na BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.

O casal, que viajava em um Jeep Renegade, foi interceptado após informações indicarem que o homem estaria em fuga com o valor roubado. Os dois, ambos nascidos no Espírito Santo, foram apresentados à polícia judiciária. As cédulas e o veículo foram apreendidos.

Segundo informações da PRF, durante a abordagem, foram encontrados maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Ao todo, os agentes contabilizaram:

763.438,00 reais

70.700,00 euros

41.940,00 dólares

Ainda de acordo com a PRF, a mulher confessou que o dinheiro era do Banco do Brasil e confirmou que estavam a caminho do país vizinho.