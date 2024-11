Reprodução/redes sociais Francisco Wanderley Luiz era conhecido como "Tiu França"

Francisco Wanderley Luiz, suspeito do atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (13) , tem ficha criminal e foi preso em dezembro de 2012 por violência doméstica .

O homem foi detido de acordo com o crime descrito no artigo 129 § 9º do Código Penal, referente a crime qualificado de lesão corporal leve praticado em situação de violência doméstica. As informações são da CNN Brasil.

Além disso, houve agravante de violência “praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.”

Prisão anterior de Luiz

Francisco Wanderley Luiz foi preso em 15 de dezembro de 2012 em Rio do Sul, Santa Catarina. Ele pagou fiança e respondeu o processo em liberdade, à época.

Em janeiro de 2013, o Ministério Público ofereceu a denúncia do crime e o homem entrou em prisão-albergue, na qual pode trabalhar durante o dia e voltar para prisão durante a noite. Em 2014, foi para regime semiaberto, no qual algumas das condições eram não portar arma e avisar mudança de residência.

Em agosto de 2014, o processo foi transitado em julgado e o MP determinou execução da pena. O processo correu em segredo de justiça.

Atentado no STF

Francisco Wanderley Luiz foi considerado como autor do atentado com bombas contra o STF, ocorrido na quarta-feira (13). O carro dele estava no local, e estima-se que ele atacou explosivos e depois deitou em cima de outra bomba.

Os explosivos eram caseiros. Luiz também carregava um lança-chamas improvisado com extintor de incêndio, além de ter diversos fogos de artifício no porta-malas do carro. A casa que o homem alugou em Brasília também tinha explosivos.