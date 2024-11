Reprodução/Internet Carro ficou destruído após explosão em Brasília

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um carro causa uma das explosões na noite desta quarta-feira (13), em Brasília . Nas imagens, é possível ver o veículo em chamas e um grande volume de fumaça ( Veja o vídeo abaixo ).

O carro estava estacionado no Anexo IV da Câmara dos Deputados , em Brasília . Ele ficou completamente destruído após a explosão. No porta-malas do veículo, equipes de segurança encontraram materiais semelhantes a explosivos, além de tijolos e outros objetos. Imagens feitas no local mostraram o carro em chamas e uma densa fumaça.

A PF investiga se o carro tem relação com Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, suspeito de ser o responsável pelas explosões registradas na área externa da Praça dos Três Poderes.

Além do incidente na Câmara, outra explosão foi registrada em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), levando ao isolamento da área. O próprio Francisco Wanderley Luiz acabou morrendo no incidente.

A Polícia Federal já instaurou um inquérito para investigar os eventos, e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal determinou o fechamento da Esplanada dos Ministérios como medida de segurança.

Veja o vídeo