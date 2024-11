Montagem Jorge Goetten fala sobre homem que se explodiu no STF





O deputado federal Jorge Goetten (Republicanos-SC) revelou que conhecia Francisco Wanderley Luiz , o homem encontrado morto após detonar explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) , em Brasília . Segundo Goetten, ele conhecia Luiz e sua família há mais de 30 anos, descrevendo-o como um "empreendedor de sucesso" e alguém que, apesar de tudo, aparentava "severos problemas mentais".

Em mensagens enviadas a um grupo de WhatsApp com outros deputados da oposição, o congressista afirmou que Luiz havia visitado seu gabinete algumas vezes no ano passado e mais recentemente em agosto deste ano. "Ele era um cara de bem, de família, mas realmente parecia estar emocionalmente abalado", comentou Goetten ao portal 'Folha'. O deputado também mencionou que, na última visita de Luiz, eles não chegaram a se encontrar, pois ele provavelmente estava ausente de Brasília por conta do período eleitoral.

Goetten destacou que, já em visitas anteriores, notou um comportamento diferente em Luiz, que falava muito sobre uma separação recente. "No ano passado, eu comentei no gabinete que ele estava estranho, parecia emocionalmente fragilizado", disse.

Após o incidente, o deputado afirmou que acionou amigos em comum para prestar apoio à família de Luiz. “Estou à disposição deles para ajudar no que for preciso. É triste perder um ser humano assim, abalado mentalmente, que acabou cometendo essa loucura. Felizmente, ninguém mais foi ferido", lamentou Goetten.

Repercussões na Câmara dos Deputados

O caso causou grande impacto no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu todas as atividades legislativas e administrativas até o meio-dia desta quinta-feira (14). Em nota, Lira afirmou que "a explosão de um carro em estacionamento próximo ao Anexo IV deve ser investigada com a máxima urgência para esclarecer todas as suas causas e circunstâncias".

O incidente ocorreu enquanto os deputados debatiam uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa ampliar a isenção tributária para igrejas, levando à interrupção imediata da sessão.