Montagem - Reprodução/TV Globo Boulos acusou Tarcísio de incitar falsamente ligação dele com PCC





Kassio Nunes Marques , ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enviou para a Procuradoria-Geral Eleitoral uma queixa-crime de Guilherme Boulos (PSOL) contra Tarcísio de Freitas (governador de São Paulo pelo Republicanos). Na queixa, a campanha de Boulos acusa Tarcísio de vincular o ex-candidato à prefeitura ao PCC.

Na quinta-feira (7), o TSE intimou a manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE). Cabe ao MSE, por praxe, se manifestar sobre acusações e manifestações de campanhas políticas ao TSE. É por meio da análise do Ministério que o Tribunal decide seguir, ou não, com o processo.

Boulos contra Nunes

A campanha de Boulos também acionou a Justiça Eleitoral de SP contra a campanha de Ricardo Nunes . As acusações são de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação.

Em primeira instância, aliados de Boulos pediram a inelegibilidade de Nunes e e Tarcísio .

Acusações de Tarcísio contra Boulos

No dia 27 de outubro, durante segundo turno as eleições, Tarcísio deu uma entrevista e disse que líderes do PCC mandaram um “salve” para o povo votar em Boulos . Ele afirmou ter recebido a informação da polícia estadual, que supostamente interceptou comunicados.

Tarcísio, no entanto, não apresentou nenhuma prova para corroborar a fala. A queixa apresentada ao TSE afirmou que a fala tinha o objetivo de influenciar de modo negativo a candidatura de Boulos e que o governo sabia que isso é ilegal.

Os ministros do TSE calculam que a fala teve pouco impacto na votação. Porém, o presidente do TRE-SP disse à Folha que, de fato, isso pode se enquadrar como abuso de poder política e tem potencial de tornar Tarcísio inelegível. O resultado é conjectura e necessita-se, ainda, esperar análises.