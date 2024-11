Rovena Rosa/Agência Brasil - 16/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Cotado como uma alternativa da ala bolsonarista para as eleições presidenciais de 2026 , o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (4) que não vai disputar a presidência . O Chefe do Executivo estadual disse que irá tentar a reeleição, endossando a pretensão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, de voltar à corrida eleitoral.

“A única coisa que eu vou concorrer é a reeleição ao governo”, disse em entrevista à CNN. “A visão de hoje vai se manter daqui dois anos”, reiterou.

O governador disse acreditar que Bolsonaro conseguirá voltar a ser elegível até 2026. “Os motivos da inelegibilidade são muito frágeis. O meu candidato é ele. Eu estarei com ele (Bolsonaro)”, disse.

Após o resultado de segundo turno, Tarcísio tem evitado falar sobre o assunto. “A eleição (municipal) já passou. Agora é virar a página”, disse.

"Chance só tenho eu"

Mesmo inelegível, o e x-presidente Jair Bolsonaro tem falado várias vezes que é o candidato da direita à Presidência da República em 2026. Na última sexta-feira (1º), em entrevista à Veja, ele disse que apenas ele tem condições de ganhar.

"Com todo o respeito, chance só tenho eu, o resto não tem nome nacional. O candidato sou eu”, declarou.

Para o ex-presidente, sua inelegibilidade "não tem cabimento" e é motivada por perseguição política. Ele também falou sobre como pretende reverter a decisão da Corte.

“O pessoal já sabe [que é uma perseguição], mas preciso massificar isso entre a população. Depois, as alternativas são o parlamento, uma ação no STF, esperar o último momento para registrar a candidatura e o TSE que decida”, explicou Bolsonaro.