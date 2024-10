Antonio Cruz/ Agência Brasil - 4.04.2019 Gilberto Kassab é o presidente nacional do PSD

O Partido Social Democrata (PSD) , do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab , e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) , presidido por Baleia Rossi , elegeram o maior número de prefeitos nas eleições de 2024. Além disso, somados, vão administrar 10 capitais de estado, sendo cinco para cada partido.

Pelo MDB, foram eleitos: Ricardo Nunes (São Paulo), Sebastião Melo (Porto Alegre), Igor Normando (Belém), Arthur Henrique (Boa Vista) e Dr. Furlan (Macapá).

Já o PSD, emplacou: Eduardo Paes (Rio), Fuad Noman (Belo Horizonte), Eduardo Pimentel (Curitiba), Topázio Neto (Florianópolis) e Eduardo Braide (São Luís).

Na contagem final, depois dos dois turnos, PSD elegeu prefeito em nada menos do 887 cidades de todo o país, abrangendo uma população de mais de 35 milhões de habitantes, contra 854 do MDB, na segunda posição. No ranking das prefeituras conquistadas, o PP vem em terceiro, com 747, seguido por União Brasil, com 584, e PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 517.

O Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do presidente Lula, ficou na 9ª posição do ranking, com “apenas” 252 prefeituras, ficando atrás até mesmo do PSDB, o 8º, com 274 prefeitos.

Dos 26 prefeitos eleitos para comandar as capitais do país a partir de 2025, nove terão, nas câmaras municipais de suas cidades, a maioria de vereadores do mesmo partido.

A situação foi identificada nas cidades de Belém, Curitiba, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Em princípio, isso pode significar mais apoio e facilidade para o alcaíde da cidade. (Com informações do portal G1)