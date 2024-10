Tânia Rêgo/Agência Brasil Votação é encerrada pontualmente às 17h do horário de Brasília

Nada menos do que 9,9 milhões de eleitores deixaram de comparecer às urnas para votar pelo segundo turno das eleições municipais em todo o Brasil neste domingo (27). O número representa 29,26% do total do eleitorado e fica atrás apenas da registrada no segundo turno das eleições municipais de 2020, em pleno ápice da pandemia do então novo coronavírus. Naquela ocasião: 11,3 milhões deixaram de votar, cerca de 29,53% do eleitorado.

Em São Paulo , a taxa de abstenção foi ainda mais alta, de 31,54%, o que significa que cerca de 2,9 milhões de paulistanos que optaram por não comparecerem às suas respectivas zonas eleitorais. Inclusive, um total superior aos 2,3 milhões de votos dados a Guilherme Boulos , candidato do PSOL. Ricardo Nunes (MDB) acabou reeleito com 3,3 milhões de votos.

No primeiro turno, a abstenção havia sido de 2,5 milhões de eleitores em São Paulo. Em todo o país, 33,8 milhões de brasileiros não votaram, o equivalente a 21,71% do total de eleitores aptos.



Confira a seguir as taxas de abstenção das últimas eleições municipais:

2024: 29,26 % (9,9 milhões)

2020: 29,53% (11,3 milhões)

2016: 21,55% (7,1 milhões)

2012: 19,12% (6 milhões)

2008: 18,09% (4,9 milhões)

2004: 17,29% (4,6 milhões)

2000: 16,25% (4,2 milhões)