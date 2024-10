Agência Brasil Sandro Mabel é o prefeito eleito de capital mais rico do país

Dos 26 prefeitos eleitos em capitais de estados nas eleições de 2024 , aos menos 17 deles podem ser considerados milionários, com base nos patrimônios declarados pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

E Sandro Mabel (União) , eleito prefeito de Goiânia, em Goiás, é o mais rico deles, com um patrimônio declarado de R$ 313.405.916,29.

Os valores declarados pelos eleitos das capitais à Justiça Eleitoral variam de R$ 81 mil a R$ 313 milhões. E a soma do patrimônio declarado de todos os eleitos ultrapassa R$ 364 milhões

Abilio Brunini (PL), eleito prefeito de Cuiabá (MT), por sua vez, foi quem declarou o menor patrimônio: R$ 81.800, referentes a uma motocicleta no valor de R$ 6.800 e um automóvel modelo Jeep Renegade, no valor de R$ 75.000. As Informações são do portal G1.

Confira a relação dos eleitos e os patrimônios declarados

Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS)/Vitória (ES) - R$ 989.726,32

Igor (MDB)/Belém (PA) - R$ 906.981,50

Bruno Reis (UNIÃO)/Salvador (BA) - R$ 898.557,37

Abilio Brunini (PL)/Cuiabá (MT) - R$ 81.800,00

Eduardo Siqueira Campos (PODE)/Palmas (TO) - R$ 461.377,44

Arthur Henrique (MDB)/Boa Vista (RR) - R$ 318.616,59

Léo Moraes (PODE)/Porto Velho (RO) - R$ 3.665.260,71

João Campos (PSB)/Recife (PE) - R$ 2.697.388,78

Silvio Mendes (UNIÃO)/Teresina (PI) - R$ 2.249.248,24

Topázio (PSD)/Florianópolis (SC) - R$ 2.010.267,17

Eduardo Paes (PSD)/Rio de Janeiro (RJ) - R$ 185.668,74

Cícero Lucena (PP)/João Pessoa (PB) - R$ 1.960.723,73

JHC (PL)/Maceió (AL) - R$ 1.858.263,82

David Almeida (AVANTE)/Manaus (AM) - R$ 1.277.906,77

Dr. Furlan (MDB)/Macapá (AP) - R$ 1.262.464,77

Eduardo Braide (PSD)/São Luís (MA) - R$ 1.102.648,96

Tião Bocalom (PL)/Rio Branco (AC) - R$ 1.055.000,00

Emília Corrêa (PL)/Aracaju (SE) - R$ 1.010.000,00

Fuad Noman (PSD)/Belo Horizonte (MG) - R$ 15.929.716,49

Adriane Lopes (PP)/Campo Grande (MS) - R$ 670.436,24

Eduardo Pimentel (PSD)/Curitiba (PR) - R$ 2.260.443,06

Evandro Leitão (PT)/Fortaleza (CE) - R$ 1.662.352,84

Mabel (UNIÃO)/Goiânia (GO) - R$ 313.405.916,29

Paulinho Freire (UNIÃO)/Natal (RN) - R$ 1.054.922,62

Sebastião Melo (MDB)/Porto Alegre (RS) - R$ 760.557,72

Ricardo Nunes (MDB)/São Paulo (SP) - R$ 4.843.350,91