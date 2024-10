Divulgação/Emília Correa e Izaias Medeiros/Câmara de Campo Grande Emília Corrêa (PL) e Adriane Lopes (PP foram as únicas mulheres eleitas nas capitais





Das 51 cidades que tiveram segundo turno, neste domingo (27), cinco delas foram vencidas por mulheres. Tivemos prefeitas eleitas nas capitais Campo Grande (MS) e Aracaju (SE), além de Olinda (PE), Ponta Grossa (PR) e Uberaba (MG).

Em 2024, as eleições municipais registraram um recorde de mulheres eleitas para assumir no próximo ano as prefeituras nas mais de 5 mil cidades do país.

No primeiro turno, foram 724 prefeitas eleitas . Com o segundo turno, o número de mulheres no comando das prefeituras subiu para 729. Em 2020, segundo dados da Câmara dos Deputados, foram 663 prefeitas eleitas.



Na eleição deste ano, também tivemos um aumento no número de mulheres eleitas para as Câmaras Municipais de Vereadores.



Em 2020, das 58 mil vagas de vereador, 9,3 mil (ou 16%) foram preenchidas por mulheres. Neste ano, dos 58,4 mil vereadores eleitos no país, 10,6 mil (ou 18%) são mulheres, conforme o estudo da Câmara.

Apesar de a participação feminina ainda ser baixa, dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram um crescimento no número de vereadoras eleitas nas últimas eleições.

No pleito de 2008, foram 6,5 mil mulheres eleitas para as Câmaras Municipais, passando para 7,6 mil em 2012, 7,8 mil em 2016, 9,3 mil em 2020 e 10,6 mil em 2024.

Segundo turno



Neste domingo (27), havia 13 mulheres entre os 102 candidatos nas 51 cidades com segundo turno, o que representa 12,7% do total. Delas, cinco foram eleitas prefeitas.

Nenhuma mulher tinha sido eleita para o cargo nas capitais estaduais no primeiro turno, mas oito passaram para o segundo turno. Duas foram eleitas neste domingo.

Campo Grande (MS) foi a única capital a ter um segundo turno entre duas mulheres. Após equilíbrio no primeiro turno, Adriane Lopes (PP) venceu Rose Modesto (União) por pouco mais de 12 mil votos no segundo.

A candidata do PP foi reeleita com 222.699 votos (51,45%), contra 210.112 (48,55%) de Rose.

Além da capital sul-mato-grossense, as mulheres chegaram ao segundo turno em Aracaju (SE), Curitiba (PR), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS) e Porto Velho (RO).

Aracaju (SE), que teve a vitória de Emília Corrêa (PL), com 57,46% dos votos, será a segunda capital a ter uma mulher no comando.

Em Curitiba (PR), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS) e Porto Velho (RO), as mulheres perderam no segundo turno.

Demais cidades

Além das capitais Campo Grande (MS) e Aracaju (SE), tivemos vitórias femininas em Olinda (PE), com Mirella (PSD); em Ponta Grossa (PR), com Elizabeth Schmidt (União Brasil); e Uberaba (MG), com Elisa Araújo (PSD).

Assim como Campo Grande, Ponta Grossa teve um segundo turno entre duas mulheres. Elizabeth Schmidt (União Brasil) foi eleita com 53,72% dos votos, contra 46,28% de Mabel Canto (PSDB).

