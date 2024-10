Reprodução/Instagram Ricardo Nunes e Guilherme Boulos votam no 2º turno em SP



O atual prefeito e candidato à reeleição por São Paulo , Ricardo Nunes ( MDB ), votou na manhã deste domingo (27) na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva , no bairro do Socorro , Zona Sul . O candidato estava acompanhado do governador do estado, Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), seu candidato a vice, Mello Araújo , além de sua esposa, vereador Milton Leite , e Tomás Covas , filho do ex-prefeito Bruno Covas

Já o candidato Guilherme Boulos ( PSOL ) esteve presente no CEU Campo Limpo , Zona Sul da capital, ao lado da vice Marta Suplicy ( PT ), das ministras Marina Silva ( Meio Ambiente ) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas do Brasil ) e do ministro Alexandre Padilha ( Relações Internacionais ).

Em entrevista aos jornalistas, Nunes ressaltou a confiança sobre o resultado nas urnas.

"A expectativa é boa, muito otimista, mas lógico que tem que esperar o resultado, esperar que as urnas consagrarem o novo prefeito, nosso projeto, nosso trabalho. Muito, muito otimista", afirmou.

Após a votação, Boulos brincou com os jornalistas: “Estou muito bonito na foto”, disse.

“Sentimento das ruas é de mudança e de virada. É uma chance para todos vocês que vão às urnas hoje. Eu sei que, ao longo da campanha me atacaram muito, as pessoas ouviram muitas mentiras ao meu respeito, queriam criar medo. Não depositem medo na urna, urna não é local de medo, é de esperança”, disse à imprensa.

Após acompanhar Ricardo Nunes, governador Tarcísio de Freitas se dirigiu até o o Colégio Miguel Cervantes, no Morumbi, também na Zona Sul para votar.

"Estamos bem otimistas. Foi uma campanha dura, difícil, enfrentamos situações novas, que ninguém estava acostumado. Uma campanha que ganhou repercussão nacional, que reverberou para todo país, mas houve sempre tranquilidade da nossa parte para campanhar na direção certa. O grande diferencial é o resultado", afirmou Tarcísio.

A deputada federal, Tabata Amaral (PSB), foi até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Mario Schenberg, na Vila Missionária, Zona Sul para votar essa manhã.

Ela também foi candidata a prefeitura, mas foi derrotada no primeiro turno, ficando em quarto lugar com 605.552 dos votos válidos (9,91%).

As pesquisas Datafolha e Queast divulgadas no sábado (26), apontam uma possível vitória do candidato Ricardo Nunes. O horário de votação neste segundo turno é das 8h às 17h (horário de Brasília). Você acompanha a cobertura das eleições no Portal iG.







