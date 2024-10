Montagem/Reprodução Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (26), um dia antes do segundo turno, mostra o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em primeiro lugar na disputa contra Guilherme Boulos (PSOL).

Segundo os dados, Nunes tem 55% dos votos válidos, enquanto Boulos soma 45%, quando não é contabilizado as opções de votos nulos ou brancos e indecisos.

No cenário estimulado, isto é, quando o nome dos candidatos é apresentado previamente aos entrevistados. Nunes soma 45% contra 34% de Boulos. Os brancos e nulos somam 20%, enquanto os indecisos são 1%.

Veja os dados do cenário estimulado:



Ricardo Nunes (MDB) - 45% (eram 44%)

Guilherme Boulos (PSOL) - 34% (eram 35%)

Brancos e nulos - 20% (eram 19%)

Não sabem ou não responderam - 1% (eram 2%)



Pesquisa espontânea





O levantamento da Quaest também realizou a pesquisa espontânea, na qual os entrevistados dizem em quem votariam sem receber os nomes dos candidatos. Nesse cenário, os resultados foram:

Ricardo Nunes (MDB) - 38% (eram 36%)

Guilherme Boulos (PSOL) - 29% (eram 29%)

Brancos e nulos - 24% (eram 27%)

Não sabem ou não responderam - 9% (eram 8%)

Eleitores de Marçal e Tabata

O levantamento também perguntou aos entrevistados que votaram em outros candidatos no primeiro turno.

Confira:



Eleitores de Pablo Marçal (PRTB)

A margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Nunes: 76% (eram 79%)

Nulo, branco, não respondeu: 12% (eram 13%)

Boulos: 11% (eram 7%)

Indecisos: 1% (eram 1%)

Eleitores de Tabata Amaral (PSB)

A margem de erro é de 9 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Boulos: 48% (eram 62%)

Nunes: 30% (eram 19%)

Nulo, branco, não respondeu: 19% (eram 14%)

Indecisos: 3% (eram 5%)

Votou em branco, nulo ou não foi votar

A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos

Nulo, branco, não respondeu: 49% (eram 46%)

Nunes: 26% (eram 25%)

Boulos 22% (eram 24%)

Indecisos: 3% (eram 5%)

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05608/2024.

