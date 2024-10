Reprodução / TikTok Mulher descobre que tem um colega de quarto secreto...





Um casal ficou surpreso ao descobrir que uma vizinha tinha uma “passagem secreta” para dentro da casa deles . O caso aconteceu em junho de 2024, em Curitiba, e ainda se desenrola. A mulher é responsável por compartilhar atualizações nas redes sociais - e viralizou por isso.

Thaynara Dueck e o marido alugaram uma casa para começarem a morar somente eles. Nas redes sociais, contou que queriam alugar e encontraram uma casa de três quartos. "A gente foi visitar essa casa que, a princípio, parecia incrível [...] Parece inacreditável, mas aconteceu. A gente ficou chocado", contou.

Porém, um dos quartos seguiria trancado a pedido do proprietário, e o casal não sabia o que tinha dentro. Assinaram o contrato com essa condição: o quarto não seria usado por eles. Embora não tenham visto o quarto, a imobiliária afirmou que havia pertencer do proprietário na casa.

"Desde o começo eu não curti muito a ideia, mas meu marido falou: 'não, vai ser só por pouco tempo' [...] Sim, era esquisito morar em uma casa que você não sabia o que tinha dentro de um quarto que estava fechado, mas a gente alugou.”

Passos misteriosos

Depois de meses morando na casa, o marido disse que ouviu passos dentro do quarto trancado. Ele chegou perto e começou a ouvir gavetas abrindo e fechando, e decidiu bater na porta. "E aí, o que ele escuta? A senhora, nossa vizinha respondendo: 'o que foi?' Ela não percebeu que era alguém do outro lado da porta. Ela desceu e achou que alguém estava chamando ela lá embaixo.”

O homem, então, percebeu que a vizinha tinha uma passagem secreta da casa dela para o cômodo trancado - e usava como parte da casa dela! A porta não era visível pelo lado de fora das casas.

Os donos ficaram chocados, porque ela usava energia elétrica, etc, paga por eles. E o fato dela não ter sido clara com o que estava ali também os incomodou.

No entanto, Thaynara não acredita que a vizinha ultrapassou o cômodo e andou em outros lugares pela casa, porque além da porta de passagem estar trancada, havia um guarda-roupas grande bloqueando a passagem.