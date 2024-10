Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Divulgação/SBT Ricardo Nunes tem vantagem sobre Guilherme Boulos faltando menos de um dia para o 2º turno das eleições

Faltando menos de um dia para as eleições, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) segue como favorito para vencer o segundo turno em São Paulo, segundo dados do Datafolha divulgados neste sábado (26). Ele soma 48% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) tem 37%. A vantagem, de 11 pontos percentuais, é a menor já registrada pelo instituto no segundo turno.

A vantagem de Nunes diminuiu ao longo das semanas. Na última pesquisa, divulgada no dia 24 , ele tinha 49% intenções de votos, contra 55% da anterior. Boulos, por sua vez, oscilou dois pontos e atingiu 35% das intenções de votos.





Veja o comparativo entre a pesquisa de hoje e a da última semana:

Ricardo Nunes (MDB): 48% (eram 49%);

Guilherme Boulos (PSOL): 37% (eram 35%);

Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 12%);

Não sabe: 3% (eram 2%).

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, tendo um nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é SP-07600/2024.



Votos válidos



No cenário dos votos válidos (sem contar brancos, nulos e indecisos), a pesquisa Datafolha mostra Nunes (MDB) com 57% dos votos válidos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Seu adversário, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), tem 43%.

Voto espontâneo



A pesquisa de voto espontâneo é aquela no qual os entrevistados não têm uma lista com os nomes dos candidatos. Mesmo neste cenário, Nunes sai na frente, com 39%, contra 32% de Boulos. Na pesquisa anterior, eles conseguiram respectivamente 40% e 30% de espontânea.



Além disso, 9% votariam branco ou nulo (eram 12%), 0% citaram outro nome (eram 4%), e 4% citaram "no 15" (eram 3%) 2% citaram "no 50". 11% disseram não saber - eram 10% na pesquisa anterior.

Rejeição



Boulos diminiu o número de rejeição nesta pesquisa em comparação com outros levantamentos.



Confira:

Ricardo Nunes (MDB): 37% (eram 37%);

Guilherme Boulos (PSOL): 52% (eram 55%).





Candidato ideal



O Datafolha também divulgou os dados se a escolha de voto porque considera o político ideal ou é porque não há opção melhor.





Confira os números:

Ricardo Nunes (MDB): 36% (antes era 30%)

Não tem outra opção: 63% (antes era 69%)



Guilherme Boulos: 53% (antes era 54%)

Não tem outra opção: 46% (antes era 46%)



