O prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) disputam o segundo turno das eleições municipais, que ocorrerá no próximo domingo, 27 de outubro. As pesquisas eleitorais desta semana apontam que o chefe do Executivo lidera a corrida, com variações nas diferenças de pontos percentuais entre os dois candidatos, dependendo do instituto de pesquisa.

O levantamento mais recente do Datafolha, divulgado em 24 de outubro, coloca Nunes com 49% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 35%, resultando em uma vantagem de 14 pontos percentuais para o atual prefeito. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.

Outra pesquisa, da AtlasIntel, divulgada em 21 de outubro, também mostra o prefeito à frente, com 54,8% das intenções de voto contra 42,2% para o deputado. Nesse caso, a diferença é de 12,6 pontos percentuais, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

No dia 22 de outubro, o levantamento da Paraná Pesquisas apontou Ricardo com 51,7% e Guilherme com 39,2%, uma diferença de 12,5 pontos percentuais, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

Já no dia 23 de outubro, duas pesquisas foram divulgadas. A Real Time Big Data indicou Nunes com 51% e Boulos com 40%, uma diferença de 11 pontos percentuais, com margem de erro de três pontos percentuais.

A pesquisa Quaest, no mesmo dia, mostrou o prefeito com 44% e o deputado com 35%, uma diferença menor, de nove pontos percentuais, e a mesma margem de erro de três pontos percentuais.

AtlasIntel (21 de outubro)

Nunes: 54,8%

Boulos: 42,2%

Diferença: 12,6 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos percentuais

Paraná Pesquisas (22 de outubro)

Nunes: 51,7%

Boulos: 39,2%

Diferença: 12,5 pontos percentuais

Margem de erro: 2,6 pontos percentuais

Real Time Big Data (23 de outubro)

Nunes: 51%

Boulos: 40%

Diferença: 11 pontos percentuais

Margem de erro: 3 pontos percentuais

Quaest (23 de outubro)

Nunes: 44%

Boulos: 35%

Diferença: 9 pontos percentuais

Margem de erro: 3 pontos percentuais

Datafolha (24 de outubro)

Nunes: 49%

Boulos: 35%

Diferença: 14 pontos percentuais

Margem de erro: 3 pontos percentuais





Como foi o primeiro turno?

Ricardo Nunes, que assumiu a prefeitura após a morte de Bruno Covas, liderou o primeiro turno com 29,48% dos votos válidos, enquanto Guilherme Boulos teve 29,07%.

Outros candidatos, como Pablo Marçal (PRTB), que obteve 28,14%, e Tabata Amaral (PSB), com 9,91%, ficaram atrás na disputa. O total de votos somados dos demais candidatos foi de 3,39%.

