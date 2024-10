Reprodução/Record Nunes e Boulos conorrem no segundo turno de votações para a prefeitura de São Paulo

A poucos dias de distância das eleições, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) segue como favorito para vencer o segundo turno das em São Paulo , segundo dados do Datafolha divulgados nesta quinta-feira (24). Ele arrecadou 49% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) tem 35%. A vantagem, de 14 pontos percentuais, é a menor já registrada pelo instituto no segundo turno.

Embora amplamente na vantagem, o favoritismo de Nunes diminuiu ao longo das semanas. Na última pesquisa, divulgada no dia 17, ele apareceu com 51% de votos, contra 55% de antes. Boulos, por sua vez, seguia estável com cerca de 33% dos votos.

Veja o comparativo entre a pesquisa de hoje e a da última semana:

Ricardo Nunes (MDB): 49% (eram 51%);

Guilherme Boulos (PSOL): 35% (eram 33%);

Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 10%);

Não sabe: 2% (eram 2%).

A pesquisa divulgada hoje entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na capital paulista. O levantamento foi encomendado pela Folha de S. Paulo.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, tendo um nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o SP-07600/2024.

Voto espontâneo

A pesquisa de voto espontâneo é aquela no qual os entrevistados não têm uma lista com os nomes dos candidatos. Mesmo neste cenário, Nunes sai na frente, com 40%, contra 30% de Boulos. Na pesquisa anterior, eles conseguiram respectivamente 41% e 30% de espontânea.

Além disso, 12% votariam branco ou nulo (eram 10%), 4% citaram outro nome (eram 3%), e 3% citaram "no 15" (eram 2%), 1% disse "no atual" (eram 2%). 10% disseram não saber - eram 12% na pesquisa anterior.

Transferência de voto

Nunes teve vantagem, no segundo turno, entre os eleitores de Pablo Marçal (PRTB) no 1° turno: 74% migraram os votos para ele, e apenas 11% para Boulos - alta em relação aos 8% da semana passada. (O número de Nunes número chegou a ser 84%, mas seguiu em queda e semana passada foi 77%).

Boulos, por sua vez, arrecadou diversos votos de Tabata Amaral (PSB): 46% dos que votaram nela em primeiro turno escolherão Boulos agora (eram 52%), e 35% votarão em Nunes (eram 27%). Nesse cenário, a margem de erro é de 10 pontos percentuais para mais ou para menos.

Há, também, vieses maiores: 66% dos eleitores de Lula (PT) em 2022 votarão em Boulos, e 84% dos que votaram em Jair Bolsonaro (PL) vão de Nunes.

