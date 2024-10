Divulgação/Câmara dos Deputados Marcelo Lima (esquerda da foto) lidera sobre Alex Manente (direita da foto) em todos os cenários pesquisados

Marcelo Lima (Podemos) lidera em intenções de voto no segundo turno em São Bernardo do Campo (SP), de acordo com pesquisa Vox divulgada neste domingo (20). O candidato tem 50,8% na pesquisa estimulada, contra 39,2% de Alex Manente (Cidadania).



Brancos e nulos somam 4,4% dos entrevistados, enquanto 5,6% estão indecisos. Considerando apenas os votos válidos, Marcelo Lima venceria com 56,4%, contra 43,6% de Alex Manente. O candidato do Podemos cresceu em relação à pesquisa Vox da última semana.

O levantamento da Vox também realizou a pesquisa espontânea, na qual os eleitores são questionados sobre quem votariam, mas não recebem a lista dos candidatos.

Neste cenário, Marcelo Lima também sai na frente, com 41,6% das intenções de voto. Alex Manente aparece com 33,9%, enquanto 24,5% dos eleitores não sabem responder.

A pesquisa Vox, realizada com recursos próprios, ouviu 850 eleitores de São Bernardo do Campo entre os dias 18 e 19 de outubro. A margem de erro é de 3,37 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP – 06241/2024.



